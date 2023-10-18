Сексуальна білявка: британська модель у блакитній сукні продемонструвала пишне декольте

Меган Бартон Генсон похизувалася луком, у якому зібралася на прогулянку.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон опублікувала в Instagram фото нового пікантного аутфіту, у якому вона зібралася на прогулянку.

Меган постала у блакитній сукні міді з розрізом до стегна, американською проймою і відвертим декольте, яке ідеально підкреслило її пишний сексуальний бюст.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Вбрання Генсон скомбінувала зі срібними чоботами і сумочкою кольору металік.

Модель зробила укладання з локонами і макіяж із помадою шоколадного відтінку. У вухах у неї були срібні сережки-кільця, а на руках – золоті та срібні браслети і каблучки.

Нагадаємо, минулого разу Меган Бартон Генсон в оксамитовій сукні похизувалася сексуальним декольте.

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