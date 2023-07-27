Сексуальна білявка: британська модель у рожевому мініатюрному бікіні похизувалася спокусливим бюстом

Меган Бартон Генсон показала світлини з іспанського курорту.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон виклала в Instagram пікантні фото з відпочинку у курортному місті на півдні Іспанії – Марбелья.
На них білявка постала у мініатюрному рожевому бікіні з блиском, який би точно сподобався ляльці Барбі. Меган похизувалася сексуальним бюстом і пласким животом із пірсингом у пупку.
Пляжний лук Генсон доповнила гарним укладанням із локонами і макіяжем у нюдових тонах.
Нагадаємо, минулого разу Меган продемонструвала спокусливий аутфіт у золотому бікіні на зав'язках, чорних панчохах у сітку і босоніжках на шпильках.
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