Сексуальна білявка: модель у купальнику з "хижим" принтом похизувалася спокусливими формами

Джессіка Гейл показала гарячі знімки з відпочинку на Ібіці.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – влаштувала імпровізований пікантний фотосет під час морської прогулянки на яхті. Світлини вона опублікувала в Instagram.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Гейл була одягнена у сексуальний купальник із "хижим" принтом і металевою фурнітурою.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Джессіка грайливо позувала перед фотокамерою, демонструючи струнку і спокусливу фігуру, пишні груди, а також пружні сідниці.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

У неї було мокре волосся, макіяж із акцентом на очах, сережки-пусети у вухах і золоті браслети та каблучки на руках.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Нагадаємо, інша зірка "Острова кохання" Олівія Волкер потрапила до об'єктивів папараці у ніжно-блакитній сукні з розрізом збоку, американською проймою і глибоким декольте.

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