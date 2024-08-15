Сексуальна білявка: модель у купальнику з "хижим" принтом похизувалася спокусливими формами

Джессіка Гейл показала гарячі знімки з відпочинку на Ібіці.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – влаштувала імпровізований пікантний фотосет під час морської прогулянки на яхті. Світлини вона опублікувала в Instagram.
Гейл була одягнена у сексуальний купальник із "хижим" принтом і металевою фурнітурою.
Джессіка грайливо позувала перед фотокамерою, демонструючи струнку і спокусливу фігуру, пишні груди, а також пружні сідниці.
У неї було мокре волосся, макіяж із акцентом на очах, сережки-пусети у вухах і золоті браслети та каблучки на руках.
Нагадаємо, інша зірка "Острова кохання" Олівія Волкер потрапила до об'єктивів папараці у ніжно-блакитній сукні з розрізом збоку, американською проймою і глибоким декольте.
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