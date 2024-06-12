Сексуальна білявка: модель у пастельно-помаранчевому бікіні спокусливо позувала біля басейну

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – влаштувала біля басейну імпровізовану фотосесію і показала, що з цього вийшло в Instagram.

Арабелла Чі/Instagram

Красуня спокусливо позувала на шезлонгу у мініатюрному пастельно-помаранчевому рельєфному бікіні на зав'язках.

Арабелла Чі/Instagram

Чі з різних ракурсів продемонструвала підтягнуте тіло, плаский живіт і спокусливе декольте.

Арабелла Чі/Instagram

Вона, як завжди, розпустила волосся, зробила легкий макіяж і молочний манікюр. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки-кільця, на шиї – намисто з великого каміння, а на руці – браслети.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі показала фігуру у стильному смугастому зелено-білому купальнику з кораловими вставками на плавках і ліфі ззаду.

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