Сексуальна білявка: модель у помаранчевому бікіні спокусливо позувала у басейні

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нове гаряче фото.

Білявка спокусливо позувала перед фотокамерою у басейні. На ній було помаранчеве бікіні на тонких зав'язках.

Арабелла Чі/Instagram

Чі закинула волосся на один бік, зробила легкий макіяж, одягла на шию золотий ланцюжок із підвіскою у вигляді її ім'я, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руку – золотим браслетом.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала знімок у білому бікіні і панамці.

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