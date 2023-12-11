Сексуальна білявка: модель у яскравому бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram пікантні знімки з відпочинку.

Білявка постала у спокусливому аутфіті. На Чі було жовте бікіні на зав'язках. Вона звабливо позувала на камеру, демонструючи струнку фігуру і сексуальне декольте.

Арабелла Чі/Instagram

А ще Арабелла похизувалася пружними сідницями, які обожнює показувати фоловерам.

Арабелла Чі/Instagram

Свій лук дівчина доповнила золотими сережками і ланцюжком. Волосся вона розпустила і зробила максимально природний макіяж.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у білій спортивній білизні продемонструвала своє підтягнуте тіло.

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