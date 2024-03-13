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Сексуальна білявка: зірка реаліті приміряла чорну мінісукню з рюшами і пікантним декольте

Сексуальна білявка: зірка реаліті приміряла чорну мінісукню з рюшами і пікантним декольте

Сексуальна білявка: зірка реаліті приміряла чорну мінісукню з рюшами і пікантним декольте

Емма Ернан/Instagram

Що б Емма Ернан не одягла, їй все пасує.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram нові знімки, на яких продемонструвала ефектний лук.

Білявка постала у чорній мінісукні з рюшами і пікантним декольте. Вбрання чудово облягало її струнку фігуру. Одну бретельку вона спустила з плеча, чим додала аутфіту спокусливості.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Ернан зробила красиве укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. У вухах у неї були сережки-кільця з камінням.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, Емма Ернан потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса у мініатюрній сукні з різнокольоровим принтом і без бретельок. 

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