Сексуальна білявка: зірка реаліті у бікіні продемонструвала стрункі ноги

Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram серію пікантних світлин.

Красуня влаштувала собі імпровізований фотосет біля басейну. Позувала білявка у бікіні винного кольору на зав'язках.

Емма Ернан/Instagram

Ернан похизувалася підтягнутою сексуальною фігурою і стрункими красивими ногами. Волосся вона розупстила і зробила макіяж із пишними віями.

Емма Ернан/Instagram

"Мала бути в Кабо на пляжі у бікіні всі вихідні, але ураган мав інші плани, тож натомість я насолоджуюся променями Лос-Анджелеса", – підписала фото Емма.

Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, Демі Роуз у прозорому халаті і без бюстгальтера похизувалася пишним декольте.

Читайте також: