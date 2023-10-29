Сексуальна білявка: зірка реаліті у бікіні продемонструвала стрункі ноги

Емма Ернан показала, яка приймала сонячні ванни біля басейну.
Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram серію пікантних світлин.
Красуня влаштувала собі імпровізований фотосет біля басейну. Позувала білявка у бікіні винного кольору на зав'язках.
Ернан похизувалася підтягнутою сексуальною фігурою і стрункими красивими ногами. Волосся вона розупстила і зробила макіяж із пишними віями.
"Мала бути в Кабо на пляжі у бікіні всі вихідні, але ураган мав інші плани, тож натомість я насолоджуюся променями Лос-Анджелеса", – підписала фото Емма.
Нагадаємо, Демі Роуз у прозорому халаті і без бюстгальтера похизувалася пишним декольте.
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