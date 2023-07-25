Сексуальна блондинка: британська модель у блискучому купальнику похизувалася пишними грудьми

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" Ганна Елізабет – опублікувала в Instagram пікантне фото.

На ньому красуня постала у срібному блискучому суцільному купальнику з відвертим декольте і зав'язками. Ганна похизувалася своїми пишними і сексуальними грудьми, від яких важко відвести погляд. Та і фігуру дівчина має красиву.

Ганна Елізабет/Instagram Ганни Елізабет

Аутфіт білявка доповнила зачіскою з локонами, насиченим макіяжем із довгими пишними віями та шоколадною помадою і рожевим манікюром. На одній руці у неї були браслети, годинник і каблучки.

Нагадаємо, подруга Ганни – Меган Бартон Генсон – продемонструвала спокусливі форми у золотому бікіні на зав'язках і чорних панчохах у сітку.

Читайте також: