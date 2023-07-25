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Сексуальна блондинка: британська модель у блискучому купальнику похизувалася пишними грудьми

Сексуальна блондинка: британська модель у блискучому купальнику похизувалася пишними грудьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1420
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Сексуальна блондинка: британська модель у блискучому купальнику похизувалася пишними грудьми

Ганна Елізабет/Instagram Ганни Елізабет

Ганна Елізабет спокушає фоловерів відвертим луком.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" Ганна Елізабет – опублікувала в Instagram пікантне фото.

На ньому красуня постала у срібному блискучому суцільному купальнику з відвертим декольте і зав'язками. Ганна похизувалася своїми пишними і сексуальними грудьми, від яких важко відвести погляд. Та і фігуру дівчина має красиву.

Ганна Елізабет/Instagram Ганни Елізабет / ©
Ганна Елізабет/Instagram Ганни Елізабет

Аутфіт білявка доповнила зачіскою з локонами, насиченим макіяжем із довгими пишними віями та шоколадною помадою і рожевим манікюром. На одній руці у неї були браслети, годинник і каблучки.

Нагадаємо, подруга Ганни  Меган Бартон Генсон  продемонструвала спокусливі форми у золотому бікіні на зав'язках і чорних панчохах у сітку.

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Дата публікації
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