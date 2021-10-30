Сексуальна блондинка: британська телезірка у рожевому купальнику похизувалася пишними сідницями

Глоя Феррі любить спокушати шанувальників своїми сексуальними формами.
Зірка реалітішоу "Джорді Шор" та телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram відео з відпочинку, на якому вона танцює у басейні під час вечірки. Дівчина у сексуальному рожевому купальнику звабливо потрясла на камеру пишними сідницями.
Феррі похизувалася не лише своєю сексуальною п'ятою точкою, а й новою зачіскою – вона пофарбувала волосся у платиновий блонд.
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