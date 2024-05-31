Сексуальна блондинка: Катерина Бужинська у сукні з глибоким декольте і розрізом до талії позувала у фотосеті

Катерина Бужинська привітала своїх підписниць в Instagram із Міжнародним днем блондинок.

"З Міжнародним Днем, блондинки! І, щоб там хто не казав, але – "Джентльмени віддають перевагу білявкам" і це факт!" – написала артистка у дописі.

З цього приводу Катерина показала шанувальникам знімки з гарячої фотосесії. Перед об'єктивом фотокамери співачка позувала в ефектному і спокусливому образі.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

На ній була чорна сукня по фігурі з глибоким декольте, яке чудово підкреслило її пишний бюст.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Вбрання також мало розріз до стегна, крізь який зірка продемонструвала шкіряний гартер-ремінці із металевою фурнітурою.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Аутфіт Бужинська доповнила об'ємним укладанням із локонами, макіяжем із акцентом на червоній помаді і червоним манікюром. На шиї у неї був чорний шкіряний чокер, у вухах – елегантні золоті сережки, а на пальцях – каблучки.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська продемонструвала лук в елегантній чорній сукні на тонких бретельках, з розрізом, вирізами на животі і пікантним декольте.

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