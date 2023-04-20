Сексуальна брюнетка: британська співачка у чорній мінісукні блиснула пишним декольте

Артистка Charli XCX обрала для свого виходу образ total black.
В об'єктиви папараці потрапила британська співачка Charli XCX. Вона прибула на презентацію H&M Mugler, яка відбулася у Park Avenue Armory у Нью-Йорку.
На дівчині була мініатюрна корсетна сукня з відвертим декольте, яке чудово підкреслило її сексуальний бюст. Її Charli XCX доповнила рукавами-рукавичками.
Довжина міні також підкреслила її стрункі ноги. Співачка взула чорні босоніжки на зав'язках і шпильках.
Зірка зробила укладання з локонами і насичений макіяж очей із чорними тінями на повіках. У вухах у неї були сережки у вигляді крапель кольору металік.
Нагадаємо, на червоній доріжці музичної премії Brit Awards 2023 у Лондоні Charli XCX з'явилася у прозорій довгій сукні з американською проймою. Під вбранням був відсутній бюстгальтер.
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