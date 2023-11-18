Сексуальна брюнетка: модель у мереживній сукні засвітила білизну на червоній доріжці

Марта Лопес Аламо у спокусливому вбранні сяяла на світському заході.

У Мадриді відбулася церемонія нагородження премією Genz Awards 2023. На червоній доріжці цього вечора з'явилося чимало зіркових красунь. Серед них нашу увагу привернула іспанська модель Марта Лопес Аламо.

Дівчина обрала для своєї появи романтичний і сексуальний водночас образ. На ній була чорна довга мереживна сукня на тонких бретельках, із пікантним декольте і розрізами на спідниці. Марта крізь прозору тканину засвітила чорні труси з високою посадкою.

Марта Лопес Аламо / Фото: Getty Images

Аламо була взута у чорні босоніжки на високій платформі і підборах. Вона зробила високу елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, вечірній макіяж, шию прикрасила золотим ланцюжком, а руки – годинником і каблучками.

Нагадаємо, іспанська модель Агеда Лопес на галаконцерт "Людина року 2023" у Севільї постала у "голій" сукні.

Читайте також: