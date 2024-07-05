Сексуальна Ізабель Гулар у яскравому бікіні прийняла душ на пляжі

39-річна бразильська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – вирушила у відпустку до Греції, на популярний серед селебріті острів Міконос, звідки щодня показує нові фото.

Але цього разу вона вирішила здивувати своїх фоловерів і записала відверте відео, в якому приймає душ просто на пляжі. Ізабель позувала під струменями води у яскравому жовто-червоному бікіні. Цікаво, що сонцезахисні окуляри вирішила не знімати.

"Літній душ", — лаконічно підписала відео модель.

Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар продемонструвала струнку фігуру на червоній доріжці. Вона з'явилася на Каннському кінофестивалі в елегантній сукні-бюст'є з квітами, прикрашеній бісером та стразами. Вбрання чудово підкреслювало струнку фігуру красуні.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Читайте також:

Образи топмоделі Ізабель Гулар (12 фото)