Сексуальна кокетка: Демі Роуз у розкішній білизні похизувалася великим бюстом і сідницями

26-річна британська "Кім Кардашян" не припиняє тішити шанувальників своїми пікантними знімками.
Демі Роуз поповнила свій Instagram новою порцією гарячих знімків з відпочинку в Італії. Красуня влаштувала собі невеликий фотосет у відвертому образі на балконі готелю з прекрасним виглядом.
Демі кокетливо позувала на камеру у ніжно-персиковому комплекті білизни. Свій пишний бюст вона ледве вмістила у красивому бюстгальтері, розшитому паєтками, бісером і камінням.
Тонку талію модель підкреслила мереживним корсетом на кістках.
А на десерт Роуз продемонструвала шанувальникам свої пишні величезні сідниці.
"Де мрії і фантазії реальні", — підписала вона світлини.
Нагадаємо, нещодавно Демі викликала фурор у соцмережі своїми фотографіями з ресторану, на яких вона у прозорому білому вбранні поклала пишне декольте на стіл.
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