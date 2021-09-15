Сексуальна кокетка: Демі Роуз у розкішній білизні похизувалася великим бюстом і сідницями

26-річна британська "Кім Кардашян" не припиняє тішити шанувальників своїми пікантними знімками.

Демі Роуз поповнила свій Instagram новою порцією гарячих знімків з відпочинку в Італії. Красуня влаштувала собі невеликий фотосет у відвертому образі на балконі готелю з прекрасним виглядом.

Демі кокетливо позувала на камеру у ніжно-персиковому комплекті білизни. Свій пишний бюст вона ледве вмістила у красивому бюстгальтері, розшитому паєтками, бісером і камінням.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Тонку талію модель підкреслила мереживним корсетом на кістках.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

А на десерт Роуз продемонструвала шанувальникам свої пишні величезні сідниці.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

"Де мрії і фантазії реальні", — підписала вона світлини.

Нагадаємо, нещодавно Демі викликала фурор у соцмережі своїми фотографіями з ресторану, на яких вона у прозорому білому вбранні поклала пишне декольте на стіл.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Читайте також: У сукні з сексуальним декольте: Демі Роуз у яскравому образі прогулялася островом

Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання