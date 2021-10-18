Сексуальна кокетка: Тіна Кароль приміряла чорну мінісукню

Співачка готує для своі' фанатів вихід альбому.
Тіна Кароль потішила фоловерів новим знімком в Instagram авторства Kargina Ksenia.
Співачка постала у кокетливому образі. На ній була чорна мінісукня на тонких бретельках, в якій вона і сексуальною фігурою похизувалася, і пікантним декольте, і стрункими ногами.
Волосся її було розпущене, а на обличчі акцент зроблений на рожево-червоній помаді.
"Меланхолійний жовтень подарує нам музику для кохання. Пропоную відгадати дату релізу альбому у моїх stories...", — заінтригувала артистка ппідписників.
Раніше Тіна продемонструвала ефектний лук у короткій блискучій зеленій сукні від Ваlmаіn з американською проймою і білими вставками з золотими ґудзиками.
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