Сексуальна красуня: Сальма Гаєк у бікіні з мереживом спокусливо станцювала у басейні

Сальма Гаєк потішила фоловерів пікантним відео з відпочинку у басейні. Красуня постала у відеоролику у стильному різнокольоровому бікіні з принтом і білим мереживом. Вона продемонструвала підтягнуту фігуру і сексуальні форми.

Гаєк показала, як плаває в басейні і спокусливо та грайливо станцювала на камеру, демонструючи сексуальні форми і підтягнуту фігуру. Вона розпустила волосся і прикрасила вуха довгими сережками.

Цим відео Гаєк відсвяткувала те, що показник її підписників в Instagram досяг 25 мільйонів.

"Не можу повірити, 25 мільйонів підписників! Дуже дякую кожному з вас. Дивлячись на те, що вам найбільше подобаються мої фотографії бікіні, ось вам тренування бікіні для всіх. Ненавиджу вправи, але люблю святкувати хороші моменти, танцюючи у воді. Я щиро зворушений та вдячний за всю вашу любов та підтримку", – написала акторка.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк показала фоловерам, як вона відпочиває, і що їй допомагає боротися зі стресом у сауні.

Читайте також: