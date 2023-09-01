Сексуальна красуня: співачка Ріта Ора продефілювала в ефектному чорному прозорому топі Венецією

Британка обожнює сміливі та прозорі вбрання, які змушують перехожих повертати на неї голови.

Ріта Ора прибула днями до Італії, де відвідала низку світських заходів у Венеції. Зокрема 32-річна зірка продефілювала містом у дуже відвертому образі, що складався з повністю прозорого мереживного топу на бретельках, плаща та шкіряних штанів.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Доповнила співачка цей образ сумкою хобо, туфлями з вирізаним мисом та чорними сонцезахисними окулярами.

Фотосесія була присвячена прикрасам від брендів Zadig & Voltaire та Roberto Bravo, які були на Ріті – масивні срібні браслети-манжети, сережки та кольє у вигляді ланцюга.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Але на цьому виходи зірки у Венеції не закінчились. Також Ріта відвідала церемонію вручення нагород DVF Awards 2023, яка проводилась у межах 80-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Для вечірнього виходу британка обрала стриманіше вбрання — чорну максісукню з прозорими рукавами, яку доповнила гламурним взуттям, клатчем, макіяжем та зачіскою-кіскою.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

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