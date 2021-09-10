Сексуальна крихітка: Демі Роуз у мереживному боді позувала на балконі

Британська "Кім Кардашян" влаштувала собі фотосет на відпочинку у білизні від Dior.
Демі Роуз продовжує спокушати фоловерів гарячими знімками у пікантних образах з відпочинку в Італії.
Модель влаштувала собі фотосет на балконі готелю з прекрасним виглядом на море. Вона була у чорному мереживному боді від Dior з відвертим декольте, яке чудово підкреслило її пишний бюст. У цій білизні Демі мала дуже сексуальний вигляд.
Волосся вона зібрала у високий пучок, випустивши спереду пасма, і зробила ніжний макіяж.
А вчора Роуз похизувалася сексуальними формами у суцільному купальнику від Dolce & Gabbana зі строкатим принтом. У ньому дівчина мала дуже спокусливий вигляд. У такому вбранні красуня релаксувала під час прогулянки на яхті.
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