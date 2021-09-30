Сексуальна крихітка: переможниця "Холостяка-10" в боді похизувалася розтяжкою і пружними сідницями

Даша Ульянова спокусливо похизувалася чудовою розтяжкою і струнким сексуальним тілом.
Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" — Даша Ульянова, довго не тішила своїх фоловерів пікантними знімками. І ось, нарешті, вона опублікувала гарячі кадри з відвертої фотосесії.
Перед об'єктивом камери дівчина постала у чорному боді і колготах, які потім змінила на панчохи.
Красуня спочатку продемонструвала чудову розтяжку: вона підняла ногу вище голови і сперлася нею об стіну, голову вона граціозно відкинула назад.
"У своїй стихії", — підписала світлину Ульянова.
Потім Даша сексуально вигнулась, лежачи на підлозі.
І у спокусливій позі похизувалася пружними сідницями.
"Ти критикуєш себе роками, але це ні до чого не призводить. Спробуй прийняти себе і подивися, що станеться", — написала дівчина.
Нагадаємо, інша учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" — Аліна Ляшук — знялася у новій цікавій фотосесії, де постала перед камерою у класичному бежевому тренчі, який зняла, і показала струнку фігуру у яскраво-рожевому суцільному купальнику.
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