Сексуальна крихітка: переможниця "Холостяка-10" в боді похизувалася розтяжкою і пружними сідницями

Даша Ульянова спокусливо похизувалася чудовою розтяжкою і струнким сексуальним тілом.

Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" — Даша Ульянова, довго не тішила своїх фоловерів пікантними знімками. І ось, нарешті, вона опублікувала гарячі кадри з відвертої фотосесії.

Перед об'єктивом камери дівчина постала у чорному боді і колготах, які потім змінила на панчохи.

Красуня спочатку продемонструвала чудову розтяжку: вона підняла ногу вище голови і сперлася нею об стіну, голову вона граціозно відкинула назад.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

"У своїй стихії", — підписала світлину Ульянова.

Потім Даша сексуально вигнулась, лежачи на підлозі.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

І у спокусливій позі похизувалася пружними сідницями.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

"Ти критикуєш себе роками, але це ні до чого не призводить. Спробуй прийняти себе і подивися, що станеться", — написала дівчина.

Нагадаємо, інша учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" — Аліна Ляшук — знялася у новій цікавій фотосесії, де постала перед камерою у класичному бежевому тренчі, який зняла, і показала струнку фігуру у яскраво-рожевому суцільному купальнику.

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Переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова демонструє свою розтяжку (7 фото)

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