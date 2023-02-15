Сексуальна крихітка: учасниця "Холостяка-12" у корсетному топі похизувалася пишним декольте

Марина Голд у спокусливому луку позувала на вулицях Беверлі-Гіллз.

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" Марина Голд опублікувала в Instagram знімки з нової фотосесії, знятої на вулицях Беверлі-Гіллз.

Позувала Марина у стильному аутфіті у ніжних кольорах. На ній був бежевий корсетний топ із відвертим декольте, який ідеально підкреслив її пишний бюст, жакет кремового відтінку без ґудзиків і білі обтислі джинси.

Марина Голд/Instagram

Лук дівчина доповнила бежевими високими ботфортами на шпильках і пудровою сумкою з логотипом бренду Louis Vuitton.

Марина Голд/Instagram

Вона розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і синій манікюр. У вухах у неї були сережки-кільця.

Марина Голд/Instagram

Марина мала дуже сексуальний вигляд.

Марина Голд/Instagram

Нагадаємо, інша учасниця проєкту "Холостяк-12" Вікторія Варлей показала новий знімок зі своєї весільної церемонії, на якому вона задерла ноги і поклала на спину чоловіка.

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