Сексуальна сукня і величезний пуховик: Ірина Шейк на вечірці в Парижі

Модель повернулася до Франції заради гламурної вечірки своїх друзів.

Супермодель Ірина Шейк з'явилася на вечірці в Парижі, яка була організована модним брендом Burberry, з нагоди закінчення виставки художниці і фотографа Анні Імхоф. На захід були запрошені тільки найближчі друзі марки, а Ірина, як відомо, товаришує з Рікардо Тіші — креативним директором бренду.

На вечірці Ірина з'явилася в чорній сукні з драпуванням, а декольте вбрання було виконано з оксамиту. Образ вона доповнила об'ємним пуховиком, туфлями на низькому ходу і клатчем. Волосся Ірина уклала в пучок.

Ірина Шейк / Getty Images

А ще кілька тижнів тому зірка зачаровувала всіх своїм образом на відкритті виставки робіт французького модельєра Тьєрі Мюглера. Тоді Ірина з'явилася у вінтажній сукні, яка була створена дизайнером 1997 року для кутюрної колекції Les Insectes весна-літо.

Ірина Шейк / Getty Images

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