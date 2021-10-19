Сексуальна сукня і величезний пуховик: Ірина Шейк на вечірці в Парижі

Модель повернулася до Франції заради гламурної вечірки своїх друзів.
Супермодель Ірина Шейк з'явилася на вечірці в Парижі, яка була організована модним брендом Burberry, з нагоди закінчення виставки художниці і фотографа Анні Імхоф. На захід були запрошені тільки найближчі друзі марки, а Ірина, як відомо, товаришує з Рікардо Тіші — креативним директором бренду.
На вечірці Ірина з'явилася в чорній сукні з драпуванням, а декольте вбрання було виконано з оксамиту. Образ вона доповнила об'ємним пуховиком, туфлями на низькому ходу і клатчем. Волосся Ірина уклала в пучок.
А ще кілька тижнів тому зірка зачаровувала всіх своїм образом на відкритті виставки робіт французького модельєра Тьєрі Мюглера. Тоді Ірина з'явилася у вінтажній сукні, яка була створена дизайнером 1997 року для кутюрної колекції Les Insectes весна-літо.
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