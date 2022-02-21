Сексуальна та ніжна: "Холостячка" Злата Огнєвіч топлес позувала перед камерою

Співачка без бюстгальтера знялася у пікантному фотосеті.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч — знялася у пікантній та чуттєвій водночас фотосесії авторства Ira Nakhod. Позувала артистка топлес. З одягу на ній були джинси.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Голі груди зірка прикрила квітами – білими ліліями.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Свій аутфіт Огнєвіч доповнила африканськими кісками та ніжним макіяжем з акцентом на бронзових вилицях.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Фото вийшли спокусливими, ніжними та красивими.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

"Люблю спонтанні знімання. Коли є класна ідея та команда, яку зовсім не знаю, але внутрішньо хочу довіритись.

Я взагалі тепер дуже уважно дослухаюся до своїх відчуттів. Називаю це внутрішнім компасом. Якщо стрілка тремтить, некомфортно – йти ТУДИ не варто. І ще дуже класне спостереження — чим більше ви виправдовуєте те, чим займаєтеся або людину, з якою у вас стосунки, або роботу (неулюблену, але таку потрібну), тим більше це чуже вам.

Істина не потребує виправдання, вона просто є і ви просто її відчуваєте. Слідуйте за стрілкою свого компаса", — написала під світлинами співачка.

Раніше Огнєвіч показала нові кадри у спідній білизні з пікантного фотосету.

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