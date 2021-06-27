Сексуальні красуні в бікіні: Кім Кардашян показала гарячі знімки з сестрою Глое

У клані Кардашян сьогодні свято.

Сьогодні, 27 червня, у Глое Кардашян день народження. Їй виповнилося 37 років. З цього приводу її старша сестра Кім опублікувала серію їхніх спільних знімків в Instagram і написала під ними привітання:

"@Khloekardashian з днем народження! Ти серйозно найдивовижніша чарівниця, яку я знаю! У тебе найбільше серце і ти дбаєш про всіх навколо! Ти найкраща мама і друг свого маленького кола! Ти такий світильник у моєму житті і житті всіх навколо тебе! Я навіть не можу висловити словами, яка я щаслива, що ти моя сестра! Немає нікого, з ким було б краще бути поруч у цьому житті! Я люблю тебе! "

(щоб подивитися на інші фото, гортайте вправо)

У добірці світлин є гарячі кадри, на яких Кім і Глое у стильних купальниках продемонстрували сексуальні форми.

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