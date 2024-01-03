Сексуально позувала на камені: Ізабель Гулар показала нові пляжні кадри

Бразильська модель Ізабель Гулар показала, як позувала на пляжі під час своєї традиційної зимової відпустки.
39-річна манекенниця опублікувала пікантний ролик у своєму Instagram, який зняла на пляжі. Відпочиває дівчина зі своїм коханим футболістом Кевіном Траппом, мабуть, він її і знімав на відео в цей момент.
Гулар ефектно позувала на камені в бікіні, ліф якого ледве прикривав її груди. У підписі зірка написала: "У своїй стихії", — маючи на увазі, що дуже любить пляж і все, що пов'язане з цим місцем.
Також раніше Ізабель показувала інші фотографії з пляжного відпочинку в цьому купальнику та в іншому – у червоному купальнику. У моделі розкішна фігура, тому не дивно, що вона любить нею хизуватися.
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