Сексуально позувала на камені: Ізабель Гулар показала нові пляжні кадри

Бразильська модель Ізабель Гулар показала, як позувала на пляжі під час своєї традиційної зимової відпустки.

39-річна манекенниця опублікувала пікантний ролик у своєму Instagram, який зняла на пляжі. Відпочиває дівчина зі своїм коханим футболістом Кевіном Траппом, мабуть, він її і знімав на відео в цей момент.

Гулар ефектно позувала на камені в бікіні, ліф якого ледве прикривав її груди. У підписі зірка написала: "У своїй стихії", — маючи на увазі, що дуже любить пляж і все, що пов'язане з цим місцем.

Також раніше Ізабель показувала інші фотографії з пляжного відпочинку в цьому купальнику та в іншому – у червоному купальнику. У моделі розкішна фігура, тому не дивно, що вона любить нею хизуватися.

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