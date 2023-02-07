Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сексуально та незвичайно: співачка прийшла на "Греммі" у луку від дизайнерки, яка народилась в Україні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
2311
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сексуально та незвичайно: співачка прийшла на "Греммі" у луку від дизайнерки, яка народилась в Україні

Тіара Томас / Фото: Associated Press

Це вбрання унікальне, оскільки створене за особливою технологією.

У неділю, 5 лютого, в Лос-Анджелесі відбулася 65-та церемонія вручення нагород "Греммі". На червону доріжку вийшли титани світу музики та шоу-бізнесу, а на сцені виступила сама Мадонна та Джей-Зі.

Серед гостей заходу була і 33-річна співачка Тіара Томас, яка вийшла на червону доріжку в ефектному образі, що складався з мініспідниці та топу з довгими рукавами.

Хоча здається, що це "голе" вбрання в'язане, насправді це не так. Річ створена з тонких металевих ланцюжків дизайнеркою Наталією Феднер, яка народилася в Україні, у місті Чернівці та в дитинстві емігрувала з батьками до США.

Тіара Томас / © Associated Press
Тіара Томас / Фото: Associated Press

Образ Тіара доповнила босоніжками, декількома прикрасами, "мокрим" укладанням та макіяжем у коричневій гамі, який ідеально відповідав красивому відтінку її шкіри.

Тіара Томас / © Associated Press
Тіара Томас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, дизайнерка Наталія Феднер від початку повномасштабної війни всім серцем підтримує батьківщину. Дівчина часто публікує інформацію у своїх соцмережах про Україну, просить донатити, а також під час одного зі своїх показів вийшла на подіум із синьо-жовтим прапором.

Показ бренду Natalia Fedner / © Getty Images
Показ бренду Natalia Fedner / Фото: Getty Images

Свої унікальні речі вона створює з тонких металевих ланцюжків, технологія отримала назву Stretch Metal. Цей незвичайний "матеріал" для виробів Наталія розробила особисто та 2021 року запатентувала. Речі зі Stretch Metal набувають форми тіла, але водночас можуть розтягуватися, як тканина, і бути зручними.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2311
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація