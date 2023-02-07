Сексуально та незвичайно: співачка прийшла на "Греммі" у луку від дизайнерки, яка народилась в Україні

У неділю, 5 лютого, в Лос-Анджелесі відбулася 65-та церемонія вручення нагород "Греммі". На червону доріжку вийшли титани світу музики та шоу-бізнесу, а на сцені виступила сама Мадонна та Джей-Зі.

Серед гостей заходу була і 33-річна співачка Тіара Томас, яка вийшла на червону доріжку в ефектному образі, що складався з мініспідниці та топу з довгими рукавами.

Хоча здається, що це "голе" вбрання в'язане, насправді це не так. Річ створена з тонких металевих ланцюжків дизайнеркою Наталією Феднер, яка народилася в Україні, у місті Чернівці та в дитинстві емігрувала з батьками до США.

Тіара Томас / Фото: Associated Press

Образ Тіара доповнила босоніжками, декількома прикрасами, "мокрим" укладанням та макіяжем у коричневій гамі, який ідеально відповідав красивому відтінку її шкіри.

Тіара Томас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, дизайнерка Наталія Феднер від початку повномасштабної війни всім серцем підтримує батьківщину. Дівчина часто публікує інформацію у своїх соцмережах про Україну, просить донатити, а також під час одного зі своїх показів вийшла на подіум із синьо-жовтим прапором.

Показ бренду Natalia Fedner / Фото: Getty Images

Свої унікальні речі вона створює з тонких металевих ланцюжків, технологія отримала назву Stretch Metal. Цей незвичайний "матеріал" для виробів Наталія розробила особисто та 2021 року запатентувала. Речі зі Stretch Metal набувають форми тіла, але водночас можуть розтягуватися, як тканина, і бути зручними.

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