Сексуально випнула сідниці: "Холостячка" Злата Огнєвіч спокусливо позувала у білизні

Співачка продовжує тішити шанувальників новими знімками із пікантної фотосесії.

Головна героїня романтичного реалітішоу "Холостячка-2" — Злата Огнєвіч — показала нові знімки із пікантної фотосесії авторства Оксани Кирик.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

На фото співачка у чорній мереживній білизні та поясі для панчох у звабливій позі стоїть біля столу і наче збирається читати книжку. Злата продемонструвала на камеру свої пружні сідниці.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Образ вона доповнила укладанням та макіяжем з червоною помадою.

На іншій світлині зірка зазнімкована із червоною трояндою.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Огнєвіч також продемонструвала на камеру сексуальне декольте.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

З ким із чоловіків попрощалася Злата Огнєвіч минулого, дев'ятого, випуску, можна дізнатися тут.

Читайте також: