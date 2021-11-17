Сексуально випнула сідниці: "Холостячка" Злата Огнєвіч спокусливо позувала у білизні

Співачка продовжує тішити шанувальників новими знімками із пікантної фотосесії.
Головна героїня романтичного реалітішоу "Холостячка-2" — Злата Огнєвіч — показала нові знімки із пікантної фотосесії авторства Оксани Кирик.
На фото співачка у чорній мереживній білизні та поясі для панчох у звабливій позі стоїть біля столу і наче збирається читати книжку. Злата продемонструвала на камеру свої пружні сідниці.
Образ вона доповнила укладанням та макіяжем з червоною помадою.
На іншій світлині зірка зазнімкована із червоною трояндою.
Огнєвіч також продемонструвала на камеру сексуальне декольте.
З ким із чоловіків попрощалася Злата Огнєвіч минулого, дев'ятого, випуску, можна дізнатися тут.
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