Селена Гомес у сукні з квітами, а Зої Салдана – з пікантним декольте: акторки на фотоколі у Каннах

Селена Гомес та Зої Салдана позували фотографам на фотоколі фільму "Емілія Перес" на 77-му міжнародному кінофестивалі у Каннах.

31-річна Селена Гомес з'явилася перед камерами в ефектній червоній сукні з пишним подолом довжини міді та квітами на декольте. У неї були оголені плечі, густе каштанове волосся було накручене красивими локонами, вона одягла сережки-висячки і зробила макіяж.

Селена Гомес та Зої Салдана / Фото: Associated Press

45-річна Зої Салдана обрала для свого виходу графітовий топ із вирізом до пупка, спідницю-олівець та сірий подовжений жакет, одягла колготи та взула гостроносі туфлі на підборах. У неї було розпущене волосся, на шиї виблискувало тонке кольє, а на пальцях було по кілька каблучок.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Обидві акторки грають головні ролі у художньому фільмі французького режисера Жака Одіара.

Селена Гомес та Зої Салдана / Фото: Associated Press

Днем раніше Селена та Зої сяяли у вечірніх сукнях на червоній доріжці Канського кінофестивалю. Селена обрала чорнобілу сукню Saint Laurent, яку поєднувала з прикрасами Bulgari, а Зої одягла сукню з бантом на талії також від Saint Laurent.

Селена Гомес та Зої Салдана / Фото: Associated Press

Нагадаємо, цього ж вечора на доріжці виблискувала і Кейт Бланшетт. Австралійська акторка вибрала для виходу ефектну золоту сукню.

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