Селена Гомес з'явиться в серіалі "Вбивства в одній будівлі" в тренчах від українського бренду

Все частіше знаменитості віддають перевагу саме українським брендам, що дуже тішить.

У Нью-Йорку розпочалися знімання третього сезону комедійного детективу "Вбивства в одній будівлі" від Hulu.

Деякі сцени серіалу знімаються на вулиці, тому головні актори – Селена Гомес, Стів Мартін та Мартін Шорт – часто потрапляють під приціл папараці. Днями зірок помітили у Квінсі — одному з районів Нью-Йорка. Селена була одягнена у стильний тренч від українського бренду Olēnich. Він був виконаний з екошкіри у модному вишнево-коричневому відтінку. Виріб відрізнявся великими лацканами, ременем у тон та пряжками.

Вартість схожої речі на офіційному сайті бренду становить зараз 599 євро.

Цей приголомшливий тренч зірка поєднала з рожевою сорочкою, чорними джинсами та білими черевиками. Завершували лук акторки великі золоті сережки.

Селена Гомес на зйомках серіалу "Вбивства в одній будівлі" / Фото: Getty Images

У кадр потрапили і колеги Селени - Мартін Шорт і Стів Мартін, вони також були дуже стильно одягнені, адже костюмери підібрали для них елегантні пальта, сорочки та навіть капелюх. Шорт також чосусь тримав у руках великі дерев'яні сходи.

Селена Гомес, Мартін Шорт та Стів Мартін на зйомках серіалу "Вбивства в одній будівлі" / Фото: Getty Images

Деякі кадри були зроблені, ймовірно, біля швейного магазину з незвичною назвою Snitches get stitches.

Селена Гомес, Мартін Шорт та Стів Мартін на зйомках серіалу "Вбивства в одній будівлі" / Фото: Getty Images

Серіал "Вбивства в одній будівлі" отримав багато позитивних відгуків, тому в ньому з кожним новим сезоном з'являється все більше відомих акторів. У третьому сезоні ми побачимо оскароносну акторку Меріл Стріп, акторку з "Емілі в Парижі" Ешлі Парк та зірку Marvel Пола Радда.

До речі, це не перший випадок, коли українські бренди з'являються у найпопулярніших серіалах. Нещодавно в красивій шовковій сукні від українського бренду Overthesea знімалася в серіалі "Емілі в Парижі" акторка Ешлі Пак.

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