- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 235
- Час на прочитання
- 1 хв
Селена Гомес прийшла на презентацію фільму, щоб підтримати коміка Мартіна Шорта, що втратив доньку
Зворушливий момент зістрічі двох колег зазнімкували під часм заходу.
Співачка та акторка Селена Гомес привернула увагу на червоній доріжці, що була присвячена фільму Marty, Life is Short — документальній картині про коміка Мартіна Шорта, що досліджує його кар’єру в кіно, на телебаченні, в театрі та комедії.
Вона з’явилася на заході у чорній обтислій сукні довжини міді від бренду Carolina Herrera з колекції весна-літо 2026. Елегантне вбрання з об’ємними рукавами-ліхтариками, квадратним декольте і декором у вигляді намистин ідеально пасувало зірці.
Сукню Селена поєднала з елегантними туфлями з ремінцями від Christian Louboutin та сережками у вигляді листя. Яскравими акцентами луку став макіяж з рожевою помадою на губах та манікюр зірки.
Селена відвідала захід, щоб підтримати Мартіна Шорта, адже він її друг та колега за серіалом «Вбивства у одній будівлі». Актор вперше з’явився на публіці після новин про смерть доньки — Кетрін.
Як повідомляє видання TMZ, жінці було 42 роки. Її знайшли без ознак життя у її будинку в Лос-Анджелесі. На виклик прибули представники поліції та рятувальники. Офіційною причиною смерті Кетрін назвали вогнепальне поранення, яке вона завдала собі сама. Сам актор публічно не коментував цю трагедію.