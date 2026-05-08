Селена Гомес прийшла на презентацію фільму, щоб підтримати коміка Мартіна Шорта, що втратив доньку

Зворушливий момент зістрічі двох колег зазнімкували під часм заходу.

Селена Гомес / © Associated Press

Співачка та акторка Селена Гомес привернула увагу на червоній доріжці, що була присвячена фільму Marty, Life is Short — документальній картині про коміка Мартіна Шорта, що досліджує його кар’єру в кіно, на телебаченні, в театрі та комедії.

Вона з’явилася на заході у чорній обтислій сукні довжини міді від бренду Carolina Herrera з колекції весна-літо 2026. Елегантне вбрання з об’ємними рукавами-ліхтариками, квадратним декольте і декором у вигляді намистин ідеально пасувало зірці.

Сукню Селена поєднала з елегантними туфлями з ремінцями від Christian Louboutin та сережками у вигляді листя. Яскравими акцентами луку став макіяж з рожевою помадою на губах та манікюр зірки.

Селена відвідала захід, щоб підтримати Мартіна Шорта, адже він її друг та колега за серіалом «Вбивства у одній будівлі». Актор вперше з’явився на публіці після новин про смерть доньки — Кетрін.

Як повідомляє видання TMZ, жінці було 42 роки. Її знайшли без ознак життя у її будинку в Лос-Анджелесі. На виклик прибули представники поліції та рятувальники. Офіційною причиною смерті Кетрін назвали вогнепальне поранення, яке вона завдала собі сама. Сам актор публічно не коментував цю трагедію.

