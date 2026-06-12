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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Селена Гомес розчулила шанувальників своїми дитячими фото

Зірка опублікувала в Мережі серію архівних знімків.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

33-річна американська співачка та акторка — Селена Гомес— опублікувала у своєму Instagram серію ретро-фото. Судячи з усього, вона надихнулася баскетбольним матчем фінальної серії НБА між командами «Нью-Йорк Нікс» і «Сан-Антоніо Сперс», який, до речі, відвідала велика кількість знаменитостей.

На фото Селена позувала біля виставки Кубків Ларрі О’Браяна, головних трофеїв НБА, з фігурою баскетболіста Тіма Данкана, а також у фірмовій футболці «Сан-Антоніо Сперс» і бейсболці. Гомес — віддана фанатка саме цієї баскетбольної команди. Оскільки народилася і виросла в Техасі, вона вболіває за цей клуб з дитинства.

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена зараз перебуває в Лондоні на зйомках, але попри це о 3-й годині ночі за місцевим часом вона дивилася на ноутбуці 4-й матч серії, щоб підтримати улюблену команду.

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес, фото: instagram.com/selenagomez

Нагадаємо, що раніше Селена Гомес у вишуканому вбранні в стилі Старого Голлівуду разом зі своїм коханим з’явилася на церемонії вручення премії «Золотий глобус».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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