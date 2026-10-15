Селена Гомес у розкішній червоній сукні Prada з’явилася на благодійному вечорі в Лос-Анджелесі

Селена Гомес / © Associated Press

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Селена Гомес відвідала четвертий щорічний благодійний вечір Rare Impact Fund Benefit, який відбувся 14 жовтня в Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі. Для цієї особливої події зірка обрала ефектну червону сукню Prada, у якій мала по-справжньому розкішний вигляд.

Вбрання привертало увагу насиченим червоним кольором, декоративними деталями та незвичним скульптурним силуетом у зоні талії, що нагадував пелюстки квітки. Сукня підкреслювала фігуру Селени й додавала образу виразності, водночас зберігаючи витонченість і вишуканість.

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Селена Гомес / © Associated Press

Співачка доповнила лук червоними атласними туфлями на підборах і срібними прикрасами. Її гладко укладене волосся стало вдалим завершенням стилізації, адже у образі не було нічого зайвого — акцент був лише на розкішному вбранні та природній красі зірки. Селена мала елегантний і впевнений вигляд, а монохромний образ продемонстрував, наскільки ефектно може працювати один колір, якщо правильно підібрати крій і деталі.

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Однак за красивим виходом на рожеву доріжку стояла й важлива місія. Гомес відвідала захід не лише як засновниця Rare Impact Fund, а і як людина, яка вже кілька років послідовно привертає увагу до проблем психічного здоров’я молоді.

Селена Гомес / © Associated Press

Фонд, створений 2020 року разом із брендом Rare Beauty, підтримує організації та ініціативи, що допомагають молодим людям отримувати доступ до ресурсів із психічного здоров’я. За цей час вдалося зібрати понад 30 мільйонів доларів, а діяльність фонду охоплює п’ять континентів і допомагає приблизно 3,5 мільйона молодих людей щороку.

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