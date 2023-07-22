Селені Гомес - 31 рік: стильні образи співачки

22 липня свій день народження святкує американська співачка і актриса Селена Гомес. Життя цієї зірки схоже на заплутаний драматичний серіал, адже за свої 31 рік дівчина встигла: перенести кілька важких та небезпечних операцій, пройти лікування в психіатричній лікарні, витримати курс хіміотерапії, знятися в кількох фільмах та серіалах, пережити гучне розлучення з коханим, заробити мільйони доларів і стати суперзіркою світового масштабу.

Також Селена має чудовий смак, адже завжди з'являється в дуже елегантному вбранні, незалежно від приводу. Звичайно, її концертні костюми завжди яскраві і блискучі, але в звичайному житті вона віддає перевагу максимально простим лукам. Найчастіше Селену можна побачити у штанах, джинсах, костюмах або мідісукнях.

Під час вибору взуття співачка віддає перевагу човникам, зручному спортивному взуттю або взуттю з максимально маленькими підборами. А ось для прогулянок вона взагалі одягає максимально прості кежуал речі, які знайдуться в шафах будь-якої дівчини.

Сьогодні ми зібрали кілька стильних і зручних вбрань Селени, які з легкістю можна повторити.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Селена Гомес / Фото: Getty Images

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