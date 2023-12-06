Селфі на вертолітному майданчику: Джейсон Стейтем показав нові фото зі своєю нареченою

Актор і відома модель перебувають в ОАЕ.

56-річний актор Джейсон Стейтем і його кохана – британська топмодель Розі Гантінгтон-Вайтлі – відвідали ОАЕ, де побували на останній гонці сезону 2023 року "Формули-1" та побачили найгарнішу мечеть у світі. І, звісно, показали багато фотографій в Instagram із кожної події.

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі на "Формулі-1" в Абу-Дабі / instagram.com/jasonstatham

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем в Абу-Дабі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Але подорож добігла кінця, і пара вирушила додому, та наостанок зустріла захід сонця на даху хмарочоса і зробила селфі на вертолітному майданчику.

(гортайте фото вправо)

Розі була одягнена у двоколірну яскраву сукню з шарфиком на шиї, її образ доповнювала молочна сумка Valentino. А Джейсон традиційно вибрав total black-лук.

"Ще побачимося, Абу-Дабі", – написав актор під фото.

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі прогулялася із 6-річним сином у графстві Девон, де вона народилася та провела дитинство.

Розі Гантінгтон-Вайтлі з сином / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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