Селфі на вертолітному майданчику: Джейсон Стейтем показав нові фото зі своєю нареченою

Актор і відома модель перебувають в ОАЕ.
56-річний актор Джейсон Стейтем і його кохана – британська топмодель Розі Гантінгтон-Вайтлі – відвідали ОАЕ, де побували на останній гонці сезону 2023 року "Формули-1" та побачили найгарнішу мечеть у світі. І, звісно, показали багато фотографій в Instagram із кожної події.
Але подорож добігла кінця, і пара вирушила додому, та наостанок зустріла захід сонця на даху хмарочоса і зробила селфі на вертолітному майданчику.
(гортайте фото вправо)
Розі була одягнена у двоколірну яскраву сукню з шарфиком на шиї, її образ доповнювала молочна сумка Valentino. А Джейсон традиційно вибрав total black-лук.
"Ще побачимося, Абу-Дабі", – написав актор під фото.
Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі прогулялася із 6-річним сином у графстві Девон, де вона народилася та провела дитинство.
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