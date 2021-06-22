Селфі під час пробіжки: Настя Каменських показала себе після тренування

34-річна Настя Каменських показала шанувальникам, як провела сьогоднішній ранок.

Не секрет, що співачка багато часу приділяє регулярним тренуванням. Особливо Настя любить пробіжки на свіжому повітрі. Ранок, коли ще не так спекотно на вулиці — добрепідходить для такої пробіжки і допомагає почати день активно.

Після пробіжки Каменських сфотографувалася і запостила селфі в свій Instagram.

"Обожнюю починати ранок з пробіжки. Такий бадьорий ранок, дає заряд на цілий день ☀️Сьогодні на мене чекає багато цікавого, всім класного настрою. Хто сьогодні вже тренувався?", — запитує артистка у своїх підписників. Багато з них часто дякують співачці за те, що вона їх мотивує займатися спортом.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

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Спорт, як спосіб життя — саме до цього необхідно прагнути прокидаючись вранці і збираючись на чергову пробіжку або тренування. Крім спортивного ранку Каменських також любить кататися на велосипеді. У вихідні Настя каталася разом зі своєю найкращою подругою Анею (колишньою дружиною Позитиву), про що написала в блогу.

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