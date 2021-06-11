Селфі в туалеті: Кім Кардашян в боді з пікантним декольте похизувалася новим луком

40-річна зірка реаліті любить приміряти нові вбрання і демонструвати свої образи фоловерам.

Кім Кардашян не втомлюється ділитися з фоловерами контентом про своє повсякденне життя. Зірка реаліті багато часу проводить у гардеробній, де підбирає луки для своїх виходів.

Ось і цього разу Кім продемонструвала шанувальникам один зі своїх аутфітов. Вона одягла боді оливкового кольору, яке поєднала з дуже дивною теракотовою спідницею, яка була схожа просто на довгий шлейф. Волосся вона розпустила, а на обличчя одягла масивні стильні окуляри. У руці Кім тримала невелику сумочку.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Поруч з Кардашян на підлозі лежало ще кілька луків, які, напевно, вона теж приміряла і сфотографувалася.

Кім також показала селфі, яке зробила в туалеті. На ньому красуня постала у бежевому боді свого бренду SKIMS, яке ідеально підкреслило її пишний бюст, і в джинсах із зеленими хрестами від Chrome Hearts. На обличчі у неї був насичений макіяж, який вона зробила косметикою з власної б'юті-лінійки KKW BEAUTY.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

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Нагадаємо, Кім назвала причину розлучення з чоловіком Каньє Вестом. За її словами, у шлюбі вона почувалася самотньою, тому що Каньє постійно був відсутній і їй не було з ким поділитися потаємним.

Тим часом ходять чутки, що Вест закрутив роман з моделлю Іриною Шейк. Нещодавно папараці заскочили їх разом на відпочинку у Франції.

Кім Кардашян в рекламі SKIMS (11 фото)

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