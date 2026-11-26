Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Instagram Кеті Перрі

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Кеті Перрі опублікувала в Instagram цілу серію особистих знімків, на яких показала романтичні моменти, прогулянки красивими містами та навіть несподівану зустріч із президентом Франції.

Емманюель Макрон, Кеті Перрі, Джастін Трюдо / © Instagram Кеті Перрі

Емманюель Макрон несподівано опинився в кадрі закоханої пари. Шанувальники одразу ж почали жартувати, що він став «третім зайвим» на їхньому романтичному знімку.

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На одному зі знімків 42-річна співачка позувала оголеною у розкішній золотій ванні. Кеті продемонструвала нову коротку зачіску — гладке чорне каре. Саме їй вона присвятила підпис до публікації: «Європейський дебют каре».

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Кеті Перрі / © Instagram Кеті Перрі

До фотопідбірки також увійшли знімки з Венеції, де артистка та її коханий прогулювалися вулицями міста. Кеті показала також романтичну вечерю, під час якої пара грала в карти та нарди, а також подорож на розкішному поїзді.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Instagram Кеті Перрі

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Instagram Кеті Перрі

Кеті Перрі / © Instagram Кеті Перрі

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Instagram Кеті Перрі

Для романтичної вечері у поїзді Перрі обрала ніжно-рожеву мінісукню з корсетним ліфом і пишним подолом. Під неї вона одягла напівпрозорий білий мереживний топ, а образ доповнила білими колготками та туфлями на підборах. Трюдо з’явився поруч із нею в елегантному кремовому смокінгу, білій сорочці та чорній краватці-метелику.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Instagram Кеті Перрі

Джастін Трюдо / © Instagram Кеті Перрі

Подорож пари охопила кілька європейських країн — Іспанію, Італію та Францію. В Іспанії Трюдо виступив на конференції Metafuturo, після чого закоханих бачили в Мілані, Парижі та Венеції.

Кеті Перрі / © Instagram Кеті Перрі

Джастін Трюдо / © Instagram Кеті Перрі

Нагадаємо, чутки про роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо з’явилися влітку 2025 року. У червні 2026 року пара вперше разом з’явилася на червоній доріжці на прем’єрі концертного фільму співачки Katy Perry: The Lifetimes Tour у рамках кінофестивалю Tribeca.

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Раніше папараці помітили цю пару в аеропорту Венеції.

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