Селфі з ванної: Кім Кардашян похизувалася пишними формами у бікіні кольору металік

Селфі з ванної: Кім Кардашян похизувалася пишними формами у бікіні кольору металік

Зірка реаліті та інфлюенсерка приміряла купальник власного бренду.

Кім Кардашян потішила підписників новим пікантним знімком, який зробила у ванній кімнаті. Красуня продемонструвала пишні форми і тонку талію у купальнику кольору металік із її популярної лінійки SKIMS. Свій лук вона доповнила стильними сонцезахисними окулярами зі сріблястою оправою.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Ще зірка реаліті похизувалася звабливим аутфітом. Вона постала у чорній обтислій сукні з вирізами на стегнах, під якою була відсутня білизна.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Позувала Кардашян, сидячи на вікні з виглядом на море.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, Кім потрапила в об'єктиви папараці у Нью-Йорку з двома своїми синами – трирічним Псалмом та шестирічним Сейнтом.

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