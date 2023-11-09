Селфі з відпочинку: британська модель у блискучому кроптопі похизувалася пікантним декольте

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові селфі з відпочинку. Знімки вона зробила, лежачи на шезлонгу.

На них красуня постала у в'язаному золотистому кроптопі з американською проймою, у якому похизувалася пікантним декольте.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла зробила лекий макіяж та об'ємне укладання з локонами і спокусливо закинула його на один бік. Свій лук Чі доповила золотими сережками з камінням і золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді її імені.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі у білому бікіні продемонструвала сексуальні сідниці.

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