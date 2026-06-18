Селін Діон у обтислому комбінезоні та босоніжках на шпильках позувала на столі

Селін Діон / © Селін Діон/Instagram

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57-річна канадська співачка Селін Діон, широко відома всім завдяки саундтреку до фільму «Титанік», останнім часом у своєму Instagram публікує переважно архівні знімки. Можливо, це пов’язано з тим, що зараз зірка бореться із синдромом ригідної людини — важким і прогресуючим захворюванням, яке впливає на нервову систему, викликає сильні м’язові спазми та може обмежувати рухливість. І саме тому вона була змушена зникнути зі сцени та скасувати виступи.

Так, на нових знімках у Мережі Селін зазнімкована в обтислому чорному комбінезоні Chanel, який вона доповнила босоніжками на високих підборах і блискучим поясом на талії з великими підвісками у вигляді літер від цього ж французького бренду.

© Селін Діон/Instagram

Співачка позувала, сидячи на скляному журнальному столику та лежачи на ньому.

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© Селін Діон/Instagram

Судячи з підпису, фотографії були зроблені в Парижі влітку 2019 року. «Деякі образи ніколи не виходять з моди», — додала Діон.

Нагадаємо, що раніше Селін Діон показала, який вигляд мала у 12 років.

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