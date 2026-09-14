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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

Селін Діон вразила елегантним образом із креативними штанами

Вишуканий образ із контрастним поєднанням кольорів та акцентними аксесуарами демострував бездоганне відчуття стилю зірки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Селін Діон

Селін Діон / © Getty Images

Папараці заскочили Селін Діон, коли вона виходила з готелю в Парижі. Зараз співачка перебуває у Франції, оскільки там у неї запланована серія концертів на арені Paris La Défense Arena у Нантері.

Коли зірка вийшла на публіку, вона була неймовірно вишуканою і стильною. Селін поєднала креативні білі штани, що були прикрашені лампасами-торочкою, з білим топом і чорним класичним жакетом.

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон / © Getty Images

Також Діон доповнила образ вишуканими прикрасами, зокрема широким браслетом та великими об’ємними сережками, що нагадували квіти, та сумкою. Волосся співачка зібрала, а очі сховала за великими окулярами.

Ця її поява відбулася після тріумфального виступу у чорній сукні від Dior та з колье Boucheron на шиї.

Селін Діон / © Associated Press

Селін Діон / © Associated Press

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