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Сер Пол Маккартні розпочав світове турне з експресивної підтримки України

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Сер Пол Маккартні розпочав світове турне з експресивної підтримки України

Сер Пол Маккартні / Associated Press

Не може не тішити, що переважна більшість легендарних музикантів та акторів підтримують Україну у боротьбі з російською агресією.

Декілька днів тому стартувало світове турне сера Пола Маккартні. Воно почалося у Спокані, штат Вашингтон. Під час концерту Маккартні розгорнув на сцені український прапор.

Сер Пол також написав у блозі, що не забув свого виступу в Києві у 2008 році. Концерт був частиною акції Independence Concert Фонду Віктора Пінчука та став найбільшим в історії України.

"Ми шлемо наші любов та підтримку", – написав легендарний музикант.

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