Середня донька Меріл Стріп прийшла на галавечір у Нью-Йорку у вишуканому образі

Грейс Гаммер / © Associated Press

Донька легендарної оскароносної акторки Меріл Стріп — 39-річна Грейс Гаммер — відвідала галапоказ фільму Brunello: The Gracious Visionary, який відбувся у театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку. Вона сама є акторкою і нещодавно зіграла в гучному серіалі «Американська історія кохання» одну з родини Кеннеді.

На галавечорі Грейс з’явилася з ніг до голови одягнена в речі бренду Brunello Cucinelli, зокрема поєднала легку білу блузу з декольте та вільними рукавами з довгою гламурною вечірньою спідницею, яка мала шлейф і була повністю розшита лелітками.

Цей вишуканий образ також доповнили сережки з бісеру, які мали дизайн торочки, та зачіска, яка хоч і здавалася лаконічною, але зробила лук просто розкішним.

Грейс Гаммер / © Associated Press

Та не лише Грейс Гаммер була на цьому заході представницею відомої родини, адже також із нею позувала Дрі Гемінгвей — праонучка письменника Ернеста Гемінгвея. Одягла вона також річ бренду Brunello Cucinelli — чорну сукню з торочкою.

Грейс Гаммер і Дрі Гемінгвей / © Associated Press

Нагадаємо, що Грейс Гаммер — середня з трьох доньок Стріп. Акторка має сина — Генрі Гаммера.