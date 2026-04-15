ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Середня донька Меріл Стріп прийшла на галавечір у Нью-Йорку у вишуканому образі

Вона була ідеальним втіленням тренду «тиха розкіш».

Автор публікації
Юлія Каранковська
Грейс Гаммер

Грейс Гаммер / © Associated Press

Донька легендарної оскароносної акторки Меріл Стріп — 39-річна Грейс Гаммер — відвідала галапоказ фільму Brunello: The Gracious Visionary, який відбувся у театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку. Вона сама є акторкою і нещодавно зіграла в гучному серіалі «Американська історія кохання» одну з родини Кеннеді.

На галавечорі Грейс з’явилася з ніг до голови одягнена в речі бренду Brunello Cucinelli, зокрема поєднала легку білу блузу з декольте та вільними рукавами з довгою гламурною вечірньою спідницею, яка мала шлейф і була повністю розшита лелітками.

Грейс Гаммер / © Associated Press

Грейс Гаммер / © Associated Press

Цей вишуканий образ також доповнили сережки з бісеру, які мали дизайн торочки, та зачіска, яка хоч і здавалася лаконічною, але зробила лук просто розкішним.

Грейс Гаммер / © Associated Press

Грейс Гаммер / © Associated Press

Та не лише Грейс Гаммер була на цьому заході представницею відомої родини, адже також із нею позувала Дрі Гемінгвей — праонучка письменника Ернеста Гемінгвея. Одягла вона також річ бренду Brunello Cucinelli — чорну сукню з торочкою.

Грейс Гаммер і Дрі Гемінгвей / © Associated Press

Грейс Гаммер і Дрі Гемінгвей / © Associated Press

Нагадаємо, що Грейс Гаммер — середня з трьох доньок Стріп. Акторка має сина — Генрі Гаммера.

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie