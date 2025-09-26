Серена Вільямс, яка схудла на препаратах, показала "нову" фігуру на світському заході

Серена Вільямс / © Getty Images

Реклама

43-річна американська тенісистка Серена Вільямс, яка мало того, що раніше зізналася, що худне за допомогою аналога «Оземпіка», так ще його й рекламує, вийшла у світ. Вона взяла участь у кількох модних подіях, зокрема з’явилася на заході, організованому Модним домом Gucci в Мілані — презентації фільму «Тигр».

На публіці Серена продемонструвала свою «нову» фігуру в чорній сукні довжиною до підлоги, яка була також з довгими рукавами та оздобленням з пір’я.

Серена Вільямс у Мілані / © Associated Press

Потім вона повернулася до Нью-Йорка, щоб з’явиться на заході своєї подруги Кім Кардашян — презентації NikeSKIMS. Серена знялася в рекламній кампанії цієї нової лінійки бренду.

Реклама

На презентацію вона прийшла в обтислих легінсах чорного кольору, які носила в поєднанні з боді в леопардовий принт і класичним жакетом. Також спортсменка доповнила лук туфлями й діамантами та перукою зі світлим волоссям.

Серена Вільямс у Нью-Йорку / © Getty Images

Сама Кім прийшла на презентацію одягнена в речі від свого бренду і вони підкреслювали кожен вигин її фігури.