Серена Вільямс знову вийшла на корт і приголомшила всіх своїм гламурним манікюром

Серена Вільямс / © Associated Press

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Серена Вільямс грандіозно повернулася на Вімблдон, вийшовши на корт проти 20-річної австралійської тенісистки Майї Джойнт в одиночному розряді. З цієї знаменної події на трибунах її підтримували чоловік Алексіс Оганян та дві їхні доньки — 8-річна Олімпія та 2-річна Адіра. Також на трибунах була сестра Серени — ще одна титулована тенісистка Вінус Вільямс.

Серена Вільямс / © Associated Press

Серена продемонструвала на корті образ від Nike, який включав топ та коротку спідницю з перфорацією. Також вона доповнила лук білими шкарпетками з кросівками та іншими аксесуарами, зокрма коштовним годинником.

Та найбільший ефект справив манікюр Серени, адже вона нафарбувала нігті сріблястим і прикрасила стразами і каменями.

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Серена Вільямс / © Associated Press

Вона також хизувалася своєю заручальною каблучкою з великим діамантом овального огранювання вагою 17 карат, вартість якої оцінюється в 3 мільйони доларів.

Серена Вільямс / © Associated Press

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