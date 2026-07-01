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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Серена Вільямс знову вийшла на корт і приголомшила всіх своїм гламурним манікюром

Легендарна тенісистка знову продемонструвала свою майстерність, а також любов до гламуру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Серена Вільямс

Серена Вільямс / © Associated Press

Серена Вільямс грандіозно повернулася на Вімблдон, вийшовши на корт проти 20-річної австралійської тенісистки Майї Джойнт в одиночному розряді. З цієї знаменної події на трибунах її підтримували чоловік Алексіс Оганян та дві їхні доньки — 8-річна Олімпія та 2-річна Адіра. Також на трибунах була сестра Серени — ще одна титулована тенісистка Вінус Вільямс.

Серена Вільямс / © Associated Press

Серена Вільямс / © Associated Press

Серена продемонструвала на корті образ від Nike, який включав топ та коротку спідницю з перфорацією. Також вона доповнила лук білими шкарпетками з кросівками та іншими аксесуарами, зокрма коштовним годинником.

Та найбільший ефект справив манікюр Серени, адже вона нафарбувала нігті сріблястим і прикрасила стразами і каменями.

Серена Вільямс / © Associated Press

Серена Вільямс / © Associated Press

Вона також хизувалася своєю заручальною каблучкою з великим діамантом овального огранювання вагою 17 карат, вартість якої оцінюється в 3 мільйони доларів.

Серена Вільямс / © Associated Press

Серена Вільямс / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
48
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