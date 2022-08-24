Серена Вільямс опублікувала фото з Меган Маркл, зроблене в день запису подкаста

Знаменита тенісистка Серена Вільямс опублікувала у своєму блогу в Instagram фото зі своєю дочкою Олімпією та подругою Меган Маркл.

Серена стала першою гостею подкасту Меган на платформі Spotify. Про що говорили дві знаменитості, ми розповідали вам раніше. Тепер хочемо поділитися знімком, який тенісистка опублікувала у соцмережі.

На фото Серена тримає на руках 5-річну Алексіс Олімпію, а поруч із ними стоїть герцогиня Сассекська, одягнена в комбінезон із деніму та накинувши на плечі світле пальто.

"Мені подобалося обговорювати так багато важливих тем із моєю дорогою подругою Меган, ставши її першою гостею на #archetypes для @spotify! Він уже вийшов, і його варто послухати, особливо якщо ви амбітні ❤️", — написала у підписі до фото Серена.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Серена Вільямс розповіла, що її сильно втомило під час підготовки до весілля Меган Маркл.

Меган Маркл та Серена Вільямс / Фото: Getty Images

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