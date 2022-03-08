Сергій Бабкін зачитав вірш, присвячений ЗСУ, зі сховища

Через постійний обстріл російськими окупантами Харкова співак Сергій Бабкін та його родина змушені були виїхати з рідного міста.
Артист поділився з шанувальниками коротким роликом, у якому він сидить у притулку та читає вірш, присвячений Збройним Силам України.
"Шалені, відверті, скажені, вперті.
Живі, небайдужі, веселі, дружні.
Ніколи ще у своїй житті,
моє серце не мало ще таких відчуттів.
Ви – спокій душі, ви – світло вночі,
ві – гордість людей України.
І у кожного з вас на цьому плечі,
божий ангел тримає броньовані стіни.
Хай орки гниють від вашої хвилі.
У нас найкращі у світі Збройні сили".
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