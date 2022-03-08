Сергій Бабкін зачитав вірш, присвячений ЗСУ, зі сховища

Через постійний обстріл російськими окупантами Харкова співак Сергій Бабкін та його родина змушені були виїхати з рідного міста.

Артист поділився з шанувальниками коротким роликом, у якому він сидить у притулку та читає вірш, присвячений Збройним Силам України.

"Шалені, відверті, скажені, вперті.

Живі, небайдужі, веселі, дружні.

Ніколи ще у своїй житті,

моє серце не мало ще таких відчуттів.

Ви – спокій душі, ви – світло вночі,

ві – гордість людей України.

І у кожного з вас на цьому плечі,

божий ангел тримає броньовані стіни.

Хай орки гниють від вашої хвилі.

У нас найкращі у світі Збройні сили".

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