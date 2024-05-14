Сестра Джорджини Родрігес показала, який вигляд вони мали у дитинстві

Івана Родрігес – старша сестра 30-річної моделі та інфлуенсерки Джорджини Родрігес – опублікувала знімок, на якому вони зображені у дитинстві.

instagram.com/ivana.rodriguez

На фото дівчинки позують у білих топах та лосинах, а також у прозорих зелених спідницях. Як виявилося, сестри Родрігес раніше захоплювалися балетом.

А такий вигляд дівчата мають зараз. Івана теж веде свій блог у Instagram, має понад 800 тисяч фоловерів. Дівчина виховує доньку Деву, яку народила у листопаді 2021 року, а також зараз перебуває в очікуванні своєї другої дитини.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес знялася для арабського глянцю в образі східної принцеси. На глянцевих сторінках вона з'явилася в образах сучасної східної принцеси: в закритих, але ефектних сукнях, які доповнила розкішними прикрасами від відомого ювелірного бренду Pasquale Bruni.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Читайте також:

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду приїхали до Монако (5 фото)