Сестри Кардашян підтримали Україну

Селебріті зі всього світу підтримують Україну.

Зірки реаліті-шоу – сестри Кім та Кортні Кардаш'ян та Кендалл та Кайлі Дженнер – висловили свою підтримку, написавши слова підтримки у Instagram Stories.

Кім зробила репост публікації із ресурсами, які займаються фінансовою допомогою Україні.

Нагадаємо, раніше підтримали Україну принц Вільям та герцогиня Кейт, екс"ангели" Victoria's Secret, Дженніфер Лопес та інші.

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