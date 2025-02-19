Сестри-моделі в об'єктивах папараці: одна – у ромпері з пишним декольте, інша – у прозорій сукні

Американські моделі Нейдери у пікантних аутфітах зібралися на вечірку.

До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапили американські сестри-моделі Брукс і Сара Джейн Нейдери. Дівчата у спокусливих образах total black йшли на вечірку.

На Брукс був ромпер із декольте, з якого ледве не випали її пишні сексуальні груди. Зверху дівчина одягла екошубу і взула напівпрозорі слінгбеки на шпильках.

Брукс і Сара Джейн Нейдери / Фото: Getty Images

Сара була одягнена у сукню максі з оголеними плечима, яка просвічувалася і вона засвітила стринги. Лук модель доповнила бордовими лакованими туфлями і чорною шкіряною сумкою.

У сестер були акуратні укладання, ніжні макіяжі і сережки-кільця у вухах.

Нагадаємо, Брукс Нейдер на б'юті-презентацію в Остіні прийшла у білій довгій сукні з американською проймою і високою горловиною. Спідниця вбрання була з перфорацією, тож красуня виблискувала перед присутніми білими трусами.

Читайте також: